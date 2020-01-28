Kırklareli'de fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Katranca köyünde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler operasyonda, E.A. ve M.S. ile yabancı uyruklu kadınlar A.A. ve N.S.'yi gözaltına aldı.

Yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheliler E.A. ve M.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.