Kırklareli'de geçen yıl çeşitli suçlardan aranan 1518 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Kırklareli'de geçen yıl çeşitli suçlardan aranan 1518 şüpheli yakalandı
9 dakika önce
Kırklareli'de jandarma ekipleri 2019 yılında çeşitli suçlardan aranan 1518 şüpheliyi yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:38 Kaynak: AA
Kırklareli'de jandarma ekipleri 2019 yılında çeşitli suçlardan aranan 1518 şüpheliyi yakaladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri geçen yıl terör örgütüne üye olma, yağma, kasten öldürme, hırsızlık, düzensiz göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan arananlara yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.
Ekipler geçen yıl düzenlediği operasyonlarda 1518 şüpheliyi gözaltına aldı.
Açıklamada, kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışmaların devam edeceği belirtildi.
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