Kırklareli'de geçen yıl çeşitli suçlardan aranan 1518 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'de geçen yıl çeşitli suçlardan aranan 1518 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'de geçen yıl çeşitli suçlardan aranan 1518 şüpheli yakalandı

9 dakika önce

Kırklareli'de jandarma ekipleri 2019 yılında çeşitli suçlardan aranan 1518 şüpheliyi yakaladı.

Kırklareli'de geçen yıl çeşitli suçlardan aranan 1518 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kırklareli'de jandarma ekipleri 2019 yılında çeşitli suçlardan aranan 1518 şüpheliyi yakaladı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri geçen yıl terör örgütüne üye olma, yağma, kasten öldürme, hırsızlık, düzensiz göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan arananlara yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.

Ekipler geçen yıl düzenlediği operasyonlarda 1518 şüpheliyi gözaltına aldı.


Açıklamada, kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fuhuş operasyonunda dikkat çeken görüntü! Koltuk değneğiyle götürüldü
Bit pazarında haraç kestiler, vermeyenleri çırılçıplak soyup kayda aldılar Hem çaldılar hem de dalga geçer gibi "öncesi ve sonrası" fotoğrafı çektiler Çantasını çaldıkları mağdurla fotoğraf çektirince yakalandılar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 16:47:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'de geçen yıl çeşitli suçlardan aranan 1518 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]