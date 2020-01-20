Kırklareli'de geçen yıl çeşitli suçlardan aranan 1518 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri geçen yıl terör örgütüne üye olma, yağma, kasten öldürme, hırsızlık, düzensiz göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan arananlara yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.

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Hem çaldılar hem de dalga geçer gibi "öncesi ve sonrası" fotoğrafı çektiler