Kırklareli'de güvercin sevenleri buluşturan mezat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'de güvercin sevenleri buluşturan mezat - Son Dakika

Kırklareli'de güvercin sevenleri buluşturan mezat

6 saat önce

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde Kanarya ve Güvercin Sevenler Derneği tarafından düzenlenen mezat, kanatlı hayvan sevenler tarafından büyük ilgi görüyor.

Kırklareli'de güvercin sevenleri buluşturan mezat, System.String[]

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde Kanarya ve Güvercin Sevenler Derneği tarafından düzenlenen mezat, kanatlı hayvan sevenler tarafından büyük ilgi görüyor.

Gazi Kemal Mahallesi Eski Fırın Sokak'ta faaliyet gösteren Kanarya ve Güvercin Sevenler Derneği'nde, her hafta geleneksel olarak düzenlenen mezat, birçok il ve ilçeden güvercin seveni bir araya getiriyor. Babaeski Kanarya ve Güvercin Sevenler Derneği Başkanı Tezgün Şen, 20 yıldır kanatlı hayvan baktığını belirterek, "Ben güvercinleri çok seviyorum, çok güzel bir hobi. Yaklaşık 20 yıldır evimin bahçesinde kanatlı hayvan bakıyorum. Yönetim kurulu olarak, her perşembe akşamı dernek lokalimizde mezat düzenliyoruz. Mezatımıza, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ ve ilçelerinden katılan kanatlı hayvan seven misafirlerimiz oluyor. Bu bence çok güzel bir hobi. Burada kanarya ve güvercin seven arkadaşlarımız bir araya gelerek, birbirleri ile tanışıyor, kaynaşıyor, arkadaş oluyorlar. Mezatımızda çeşitli tür güvercin ırklarından olsun, daha doğrusu kanatlı hayvanlar edinme üzerinden bir alışveriş yapıyoruz" dedi.Derneğin yönetim kurulu üyesi Aydın Yıldırım'ın yönettiği mezatta güvercinler, türlerine özelliklerine göre çeşitli fiyat aralıklarında alıcı buluyor.


Kırklareli, Babaeski, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması
Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı Son dakika: Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı Rus asker kız arkadaşına 16 tankla evlenme teklif etti

Son Dakika Haberleri
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:17:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'de güvercin sevenleri buluşturan mezat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]