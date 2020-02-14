Kırklareli'de güvercin sevenleri buluşturan mezat - Son Dakika

Kırklareli'de güvercin sevenleri buluşturan mezat

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde Kanarya, Güvercin Sevenler Derneği tarafından düzenlenen mezata, güvercin sevenler büyük ilgi gösteriyor.

Gazi Kemal Mahallesi Eski Fırın Sokak'ta faaliyet gösteren Kanarya, Güvercin Sevenler Derneği'nde, her hafta geleneksel olarak düzenlenen mezat, birçok il ve ilçeden güvercin seveni bir araya getiriyor.

Babaeski Kanarya, Güvercin Sevenler Derneği Başkanı Tezgün Şen, 20 yıldır kanatlı hayvan baktığını belirterek, "Ben güvercinleri çok seviyorum, çok güzel bir hobi yaklaşık 20 yıldır evimin bahçesinde kanatlı hayvan bakıyorum. Yönetim kurulu olarak, her perşembe akşamı dernek lokalimizde mezat düzenliyoruz. Mezatımıza, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ ve ilçelerinden katılan kanatlı hayvan seven misafirlerimiz oluyor. Bu bence çok güzel bir hobi. Burada Kanarya ve Güvercin seven arkadaşlarımız bir araya gelerek, bir birleri ile tanışıyor, kaynaşıyorlar, arkadaş oluyorlar. Mezatımızda çeşitli tür güvercin ırklarından olsun, daha doğrusu kanatlı hayvanlar edinme üzerinden bir alışveriş yapıyoruz" dedi.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Aydın Yıldırım'ın yönettiği mezatta güvercinler, türlerine özelliklerine göre çeşitli fiyat aralıklarında alıcı buluyor.