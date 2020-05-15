Kırklareli'de, hafta içi piknik ve yürüyüş serbestliği - Son Dakika

KIRKLAREL Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında sahil bandı, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında piknik, yürüyüş ve spor yapma ile balık tutma gibi faaliyetlerin hafta içi sosyal mesafe ve maske takılması şartıyla serbest bıraktı.

Kırklareli İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplanarak, yeni kararları belirledi. Daha önce açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilen ilde; deniz, akarsu, göl ve göletlerde amatör balıkçılık faaliyetlerinin hafta içi yapılmasına karar verildi. Kararda şöyle denildi: "İl genelinde hafta boyunca yasaklanan sahil bandı, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapma, yürüyüş yapma, balık tutma, spor yapma faaliyetlerinin sadece hafta içi sosyal mesafe ve maske takılması şartı ile müsaade edilmesine, hafta sonlarında mevcut yasaklamanın ikinci bir karar alınana kadar devam etmesine, Kırklareli Canlı Hayvan Borsası'nın faaliyetinin durdurulması kararının iptal edilmesine, canlı hayvan alım-satım işlerinin sadece Hayvan Borsası'nda yapılmasına, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirine karşı ilan etmiş olduğu 14 temel koruma prensibinin benimsenerek uygulanmasına ve görünür yerlere asılmasına, Hayvan Borsası'na gelen yetiştirici, satıcı, tüccar ve celeplerin alana girişlerinin sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılmasına, maske dağıtılmasına ve el dezenfektanı sıkılması işlemlerinden sonra girişlerine izin verilmesine, oturum düzeninde kişiler arasında ikişer koltuk boş bırakılarak oturum planı oluşturulmasına, ilimiz genelinde tüm açık alanlarda maske takılmasının zorunlu olmasına, maske takmayanlara Hıfzıssıhha kanununun ilgili maddelerine göre cezai müeyyide uygulanmasına, yaklaşan yaz mevsimi münasebetiyle yapılması planlanan açık alan düğünlerine yeni bir karar alınıncaya kadar müsaade edilmemesine."