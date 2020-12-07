Kırklareli'de hafta sonu korona denetimlerinde 242 bin 100 TL ceza kesildi - Son Dakika

Kırklareli'de hafta sonu korona denetimlerinde 242 bin 100 TL ceza kesildi
07.12.2020 19:25
Kırklareli'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde maske, sosyal mesafe ve kısıtlama ihlali yapan 79 kişiye toplam 242 bin 100 TL ceza kesildi.
Kırklareli'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde maske, sosyal mesafe ve kısıtlama ihlali yapan 79 kişiye toplam 242 bin 100 TL ceza kesildi.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması için yoğun çaba gösteriyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında maske, sosyal mesafe ve kısıtlamaya uymayan 79 kişiye toplam 242 bin 100 TL cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ
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