Kırklareli'de hastane bahçelerine 'acil durum' çadırları kuruldu(2) - Son Dakika

VALİLİK: ÇADIRLAR TEDBİR AMAÇLI

Kırklareli Valiliği, il merkezi, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerindeki Devlet Hastanesi bahçelerine kurulan 'acil durum' çadırlarının, tamamen koronavirüs yayılmasını engellemeye yönelik, önleyici sağlık hizmetleri kapsamında tedbir amaçlı olduğunu açıkladı. Açıklamada şöyle denildi: "Koronovirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla, Sağlık Bakanlığımızca alınan tedbirler kapsamında ülkemizdeki tüm hastane bahçelerinde kurulumu yapılan önleyici sağlık hizmeti çadırları, ilimizde de Kırklareli Devlet Hastanesi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi ve Babaeski Devlet Hastanesi bahçelerinde kurulmuş olup, çadırlar tamamen koronavirüs yayılmasını engellemeye yönelik, önleyici sağlık hizmetleri kapsamında tedbir amaçlıdır. Kamuoyuna saygıyla duyulur."