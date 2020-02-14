Kırklareli'de Hayvanları Koruma Kurulu toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'de Hayvanları Koruma Kurulu toplandı - Son Dakika

Kırklareli'de Hayvanları Koruma Kurulu toplandı

7 saat önce

Kırklareli'de Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı.

Kırklareli'de Hayvanları Koruma Kurulu toplandı, System.String[]

Kırklareli'de Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı.

Kırklareli Valiliğinde, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda, 2020 yılı yerel hayvan koruma görevlileri seçildi.

Daha sonra sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve kontrolü hedef raporu kapsamında belediye ve kurumların 2019 yılında yapılan faaliyetler ve beslenme odakları hakkında görüşüldü.

Toplantıya, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kırklareli, Lüleburgaz, Vize, Pınarhisar, Kofçaz, Demirköy belediye başkanlıkları temsilcileri, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Kırklareli İl Özel İdaresi ile doğa ve hayvanları koruma dernekleri temsilcileri katıldı.

Bekir Sıtkı Kocakundakçı, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
FETÖ soruşturmasında dikkat çeken ifade: Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması

Son Dakika Haberleri
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:21:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'de Hayvanları Koruma Kurulu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]