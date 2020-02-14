Kırklareli'de Hayvanları Koruma Kurulu toplandı - Son Dakika

Kırklareli'de Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı.

Kırklareli Valiliğinde, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda, 2020 yılı yerel hayvan koruma görevlileri seçildi.

Daha sonra sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve kontrolü hedef raporu kapsamında belediye ve kurumların 2019 yılında yapılan faaliyetler ve beslenme odakları hakkında görüşüldü.

Toplantıya, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kırklareli, Lüleburgaz, Vize, Pınarhisar, Kofçaz, Demirköy belediye başkanlıkları temsilcileri, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Kırklareli İl Özel İdaresi ile doğa ve hayvanları koruma dernekleri temsilcileri katıldı.