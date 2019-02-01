Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Hırsızlık Olayları

Kırklareli'de Hırsızlık Olayları

30 dakika önce

Kırklareli'de meydana gelen hırsızlık olaylarında bir bağ evinden çok sayıda malzeme ile devrilen direklerden 300 metre kablo çalındı.

Kırklareli'de Hırsızlık Olayları, System.String[]
Kırklareli'de meydana gelen hırsızlık olaylarında bir bağ evinden çok sayıda malzeme ile devrilen direklerden 300 metre kablo çalındı.

Kırklareli il merkeze bağlı Kadıköy'de B.B. isimli şahsa ait bağ evine giren hırsızlar 1 adet bıçkı motoru, 1 adet kaynak makinesi, 1 adet jeneratör, 1 adet araba aküsü, 15 metrelik elektrik kablosu çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Kofçaz ilçesinin Beyci köyünde de haberleşme nakil kablosu hırsızlığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince olay yerinde gidilerek inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde boş arazide haberleşme nakil kablosu direklerinden 3 tanesinin doğal şartlarla devrildiği ve bu direklerden yaklaşık 300 metre kablonun kesilerek çalındığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

Kadıköy, Kırklareli, 3. Sayfa
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