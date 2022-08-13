Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve tevratlar bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve tevratlar bulundu

13.08.2022 03:45

Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve tevratlar bulundu Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta Hristiyanlığın erken dönemine ait 1 adet İncil ve 2 adet Tevrat ele geçirildi.

Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve tevratlar bulundu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta Hristiyanlığın erken dönemine ait 1 adet İncil ve 2 adet Tevrat ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Babaeski İlçesi Karamesutlu TEM Gişelerinde yapılan ani (şok) yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Hristiyanlığın erken dönemine ait çıktı

Yapılan aramada bagaj içi döşeme altına gizlenmiş şekilde, 1 adet el yazması İncil, 2 adet el yazması Tevrat, 2 adet Sefer Tora (muhafaza kabı) ele geçirildi.

Hıristiyanlığın erken dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kutsal kitapları pazarlamaya çalışan 3 şahıs gözaltına alındı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
250 bin liralık tren raylarını çaldılar 250 bin liralık tren raylarını çaldılar Kırklareli'de el yazması İncil ve Tevrat ele geçirildi Kırklareli'de el yazması İncil ve Tevrat ele geçirildi
Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, Babaeski, İncil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve tevratlar bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:31 Trafik sigortası primlerine yüzde 20'ye kadar zam yapıldı! İşte yeni tarifeler...
00:06 PSG'nin yıldızları Messi ve Neymar, Altın Top adayı 30 futbolcu arasına giremedi
00:05 Araç sahiplerine kötü haber! Gelen zamla birlikte benzinin fiyatı 21 lirayı aştı
23:52 Trabzonspor, 35 yıl sonra ilk kez sezonun ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı başardı
23:31 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Siirt'e şehit ateşi düştü
23:30 Visca'nın kolunda kırık tespit edildi! Trabzonsporlu yıldız uzun süre sahalardan uzak kalacak
23:06 Trabzonspor konuk ettiği Hatayspor'u Abdülkadir Ömür'le devirdi! Lige 2'de 2'yle başladı
22:01 Trabzonsporlu Edin Visca'nın talihsiz anı! Sahayı ambulansla terk etti
23:46 20 günlük evli çiftin kavgası feci bitti! Damat öldü, 2 kişi yaralandı
21:35 500 milyon dolarlık serveti vardı! Efsane boksör Mike Tyson tüm parasını kadınlara harcadığını itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 03:45:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve tevratlar bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement