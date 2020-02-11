Kırklareli'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Kırklareli'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kırklareli'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olay, dün akşam saatlerinde Tem Otoyolu Çorlu istikametinde meydana geldi. Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan Mehmed H. idaresindeki T 1982 BT plakalı yabancı otomobil, sürücüsünün belirlenemediği hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da savrulurken olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Araçlardan kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenilen 5 yaralı, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri olay yerinde olası bir yangına karşı önlem aldı. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Kırklareli, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:07 Kaynak: İHA
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