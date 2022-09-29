Öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı - Son Dakika
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Öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

29.09.2022 10:52

Kırklareli'de ilkokul öğrencileri İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.

Kırklareli'de ilkokul öğrencileri İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.

Gazi Osmanpaşa İlkokulu önünde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan kampanya kapsamında program düzenlendi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Vali Ekici, burada yaptığı konuşmada, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla il genelindeki yaya geçitlerinin kırmızıya boyanmaya başlandığını söyledi.

Trafik kazalarının daha az olmasını ve trafik güvenliğinin sağlanması için tüm kurumların çaba içerisinde olmasını temenni eden Ekici, "Kırklareli, Türkiye çapında örnek bir tutum ve davranış içinde. Çünkü Kırklareli'ne geldiğimiz zaman hepimiz görüyoruz ki yayalarımız yola adım attığı zaman sürücülerimiz saygılı ve hemen duruyorlar. Yayalara yol veriyorlar." dedi.

Vali Ekici, bu medeni davranışın yayılması ve kazasız yıllar dileğinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Öğrenciler yaya geçitlerini 'Hayata saygı duruşu' sloganıyla kırmızıya boyadı - Son Dakika

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