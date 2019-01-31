Kırklareli'de İstihdam Toplantısı Yapıldı

Kırklareli
İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, bir otelin konferans salonunda, Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplandı.
Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, 2018 yılı içerisinde yürütülen faaliyetler, temel iş gücü göstergeleri, kurs, programları ve teşvikler hakkında bilgi verdi.
İş gücü piyasası araştırma raporu hazırladıklarını belirten Babalıoğullu, 2018 yılında İş ve meslek danışmanlarınca bin 479 iş yeri ziyareti gerçekleştirildiğini, bireysel danışmanlık kapsamında yaptıkları 31 bin 998 görüşme sonucunda bir önceki yıla göre işe yerleştirme rakamlarını yüzde 59.4 oranında arttırarak büyük bir başarıya imza attıklarını vurguladı.
Konuşmaların ardından, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin proje başvuruları, açılması planlanan mesleki eğitim kursları taleplerinin değerlendirilerek görüş ve önerileri görüşüldü.