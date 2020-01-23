Kırklareli'de istihdam toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'de istihdam toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırklareli'de istihdam toplantısı yapıldı

7 saat önce

Kırklareli İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Kırklareli'de istihdam toplantısı yapıldı, System.String[]

Kırklareli İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.


İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, bir restoranda, Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplandı.


Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, yıl boyunca yürütülecek faaliyetler hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi.


Geçen yıl İş ve Meslek Danışmanları tarafından 44 bin 315 bireysel danışmanlık görüşmesi yapıldığını ifade eden Babalıoğullu, 6 bin 690 kişiyi istihdam ettiklerini aktardı.

Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi
Meteoroloji'den 7 ile yoğun kar yağışı uyarısı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu Yeni tip koronovirüsün insanlara ilk yılandan geçmiş olabileceği iddia edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 21:21:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'de istihdam toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]