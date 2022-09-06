Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında, son 10 gün içinde yaptığı çalışmalarda, İstanbul 'dan getirilen ve Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 226 kaçak göçmen yakaladı. Uygulamalarda göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 30 şüpheli de gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 32 araca ise el konuldu.Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 30 organizatör şüphelisinden 6'ı tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Kırklareli'de 226 göçmen yakalandı; 6 organizatör tutuklandı - Son Dakika

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