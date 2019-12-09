Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de kaçak avcılığa geçit yok
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Kırklareli'de kaçak avcılığa geçit yok

6 saat önce

Kırklareli'de yasa dışı avlanan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kırklareli'de kaçak avcılığa geçit yok, System.String[]

Kırklareli'de yasa dışı avlanan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.


Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Şubesi, av kontrol faaliyetlerine devam ediyor. Av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 64 kişi kontrol edildi. Kontrol faaliyetleri sırasında avcılık belgesi olmadan avlanan 2 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.


Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Şubesinin av kontrol faaliyetlerine devam edeceği ifade edildi. - KIRKLARELİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
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