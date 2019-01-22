Kırklareli'de Kaçak Balık Avına Ceza
1 saat önce
Kırklareli'de, av yasağına uymayarak barajlarda kaçak balık avlayan 4 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.
Kırklareli
'de, av yasağına uymayarak barajlarda kaçak balık avlayan 4 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize
ilçesinin Aksicim köyünde av yasağı uygulanan barajda kaçak avlanıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, yürüttükleri çalışmada barajlarda kaçak balık avlayan R.E, F.D, R.P. ve A.A'yı yakaladı.
Kaçak avlananlar hakkında cezai işlem uygulandı, canlı ele geçirilen balıklar da yeniden suya bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:16 Kaynak: AA
600 Ton Hamsi Avlanan Kentte, Hamsi Kıtlığı Yaşanıyor
Son Dakika! Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! Ücretler Artırıldı
Harçlığını Arkadaşıyla Paylaşan Küçük Çocuk Herkesi Ağlattı
Son Dakika! VakıfBank, Borcunu Bir Defada ya da Bir Yıl İçinde Ödeyenlerden Faiz Almayacak