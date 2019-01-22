Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Kaçak Balık Avına Ceza

Kırklareli'de Kaçak Balık Avına Ceza

1 saat önce

Kırklareli'de, av yasağına uymayarak barajlarda kaçak balık avlayan 4 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

Kırklareli'de Kaçak Balık Avına Ceza, System.String[]
Kırklareli'de, av yasağına uymayarak barajlarda kaçak balık avlayan 4 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinin Aksicim köyünde av yasağı uygulanan barajda kaçak avlanıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, yürüttükleri çalışmada barajlarda kaçak balık avlayan R.E, F.D, R.P. ve A.A'yı yakaladı.

Kaçak avlananlar hakkında cezai işlem uygulandı, canlı ele geçirilen balıklar da yeniden suya bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:16 Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



600 Ton Hamsi Avlanan Kentte, Hamsi Kıtlığı Yaşanıyor Son Dakika! Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! Ücretler Artırıldı

Harçlığını Arkadaşıyla Paylaşan Küçük Çocuk Herkesi Ağlattı Son Dakika! VakıfBank, Borcunu Bir Defada ya da Bir Yıl İçinde Ödeyenlerden Faiz Almayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 11:04:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Kaçak Balık Avına Ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]