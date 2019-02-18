Kırklareli'de Kaçak Balık Avına Ceza
1 saat önce
Kırklareli'de, av yasağına uymayarak barajlarda kaçak balık avlayan 5 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.
Kırklareli
'de, av yasağına uymayarak barajlarda kaçak balık avlayan 5 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize
ilçesinin Aksicim köyünde av yasağı uygulanan barajda kaçak avlanıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, yürüttükleri çalışmada barajlarda kaçak balık avlayan 5 kişiyi yakaladı.
Kaçak avlananlar hakkında cezai işlem uygulandı, canlı ele geçirilen balıklar da yeniden suya bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:51 Kaynak: AA
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