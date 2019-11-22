Kırklareli'de kaçak balık avına ceza
6 saat önce
Kırklareli'de, av yasağına uymayarak barajlarda kaçak balık avlayan 3 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:45 Kaynak: AA
Kırklareli'de, av yasağına uymayarak barajlarda kaçak balık avlayan 3 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinin Hamidiye köyünde av yasağı uygulanan barajda kaçak avlanıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, yürüttükleri çalışmada barajlarda kaçak balık avlayan 3 kişiyi yakaladı.
Kaçak avlananlar hakkında cezai işlem uygulandı, canlı ele geçirilen balıklar suya bırakıldı.
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