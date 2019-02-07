Kırklareli'de Kaçak Göçmen Operasyonu

Kırklareli
'de kaçak göçmen operasyonunda 5 kaçak göçmen ve 1 sürücü yakalandı.
Kırklareli'nin Pınarhisar
ilçesine bağlı Poyralı köyünde yabancı uyruklu şahıs ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Poyralı- Demirköy
yol ayrımında Kırklareli ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince durdurulan, sürücülüğünü E.D. isimli şahsın yaptığı araçta yolcu olarak bulunan R.K, A.H, N.M, M.A. ve A.A. isimli 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan şahısların alınan ifadelerinde, Irak
uyruklu şahsın Erbil
üzerinden uçakla geldiği, Suriye
uyruklu şahısların sınırdan geçiş yaptıkları, Afganistan
uyruklu şahısların İran
'dan geldikleri belirlendi. Şüpheli N.M. ve E.D. isimli şahıslar gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yakalanan yabancı uyruklu şahıslar ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy
Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ