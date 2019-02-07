Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Kaçak Göçmen Operasyonu

Kırklareli'de Kaçak Göçmen Operasyonu

1 saat önce

Kırklareli'de kaçak göçmen operasyonunda 5 kaçak göçmen ve 1 sürücü yakalandı.

Kırklareli'de Kaçak Göçmen Operasyonu, System.String[]
Kırklareli'de kaçak göçmen operasyonunda 5 kaçak göçmen ve 1 sürücü yakalandı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Poyralı köyünde yabancı uyruklu şahıs ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Poyralı- Demirköy yol ayrımında Kırklareli ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan, sürücülüğünü E.D. isimli şahsın yaptığı araçta yolcu olarak bulunan R.K, A.H, N.M, M.A. ve A.A. isimli 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan şahısların alınan ifadelerinde, Irak uyruklu şahsın Erbil üzerinden uçakla geldiği, Suriye uyruklu şahısların sınırdan geçiş yaptıkları, Afganistan uyruklu şahısların İran'dan geldikleri belirlendi. Şüpheli N.M. ve E.D. isimli şahıslar gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yakalanan yabancı uyruklu şahıslar ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:54 Kaynak: İHA

Pınarhisar, Demirköy, Kırklareli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beklenen Kar Yağışı Bulgaristan'dan Trakya'ya Giriş Yaptı PKK'lı Teröristlerin Çaldığı Lüks Otomobil, Toprağa Gömülü Bulundu

Şule Çet Davasında Bardak Detayı! Çelişkili İfadeler Dikkat Çekti Evine Gitmek İçin Otostop Çeken Genç Erkek Tacize Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 11:09:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Kaçak Göçmen Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]