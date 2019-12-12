Kırklareli'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Kırklareli'de kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Kırklareli'de çeşitli iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda toplam 56 şişe kaçak içki ile 191 litre yapma şarap ele geçirildi.

Kırklareli'de kaçak içki operasyonu, System.String[]

Kırklareli'de çeşitli iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda toplam 56 şişe kaçak içki ile 191 litre yapma şarap ele geçirildi.


Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyası kapsamında yürütülen kaçak içki operasyonunda, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. N.O. isimli kişinin adres ve eklentilerine yapılan operasyonda yapılan aramada 35 şişe kaçak içki ile 191 litre yapma şarap ele geçirildi. H.A. isimli kişinin adres ve eklentilerinde yapılan aramada oğlu F.A'ya ait olduğu öğrenilen 4 şişe kaçak içki ele geçirildi. Bunun yanı sıra ekipler son olarak H.Y. isimli kişinin adresinde gerçekleştirdiği aramalarda toplam 16 şişe kaçak içki ele geçirdi. Toplam 56 şişe kaçak içki ile 191 litre yapma şarabın ele geçirildiği olayla ilgili kişiler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Adresinde bulunmayan H.Y. hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
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