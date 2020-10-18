Kırklareli'de kaçak içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

Kırklareli'de kaçak içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

18.10.2020 00:31
Kırklareli'de kaçak içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi, System.String[]

Kırklareli'de sahte ve kaçak içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken Kırklareli Valiliği ise sahte içkiye karşı vatandaşları uyardı.

Kırklareli'de sahte ve kaçak içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken Kırklareli Valiliği ise sahte içkiye karşı vatandaşları uyardı.

Ülke genelinde sahte içkiden ölüm vakaları her geçen artıyor. Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesinde geçtiğimiz günlerde bir kadın hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Vize İlçesinde de sahte alkol aldıkları iddia edilen 4 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Vize Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 4 kişi daha sonra buradan Tekirdağ ve Kırklareli'de bulunan bazı hastanelere sevk edildi. Sahte içki içtikleri iddiasıyla durumu ağırlaşan 48 yaşındaki S.T. ve 31 yaşındaki T.Y.'de hayatını kaybederken diğer iki kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Valilik uyardı

Kırklareli Valiliğince yapılan açıklamada, "Son günlerde ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de sahte ve kaçak içkiden dolayı maalesef ki hayatını kaybeden vatandaşlarımız olmuştur. Sahte ve kaçak ürünlerden dolayı daha fazla can kaybı yaşanmaması için vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmaları bu tür kaçak ve sahte ürünleri ivedilikle ihbar etmelerini önemle rica ederiz" denildi. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Kırklareli, Vize, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'de kaçak içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

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