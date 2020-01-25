Kırklareli'de kaçak karaca avına 25 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'de kaçak karaca avına 25 bin lira ceza - Son Dakika

Kırklareli'de kaçak karaca avına 25 bin lira ceza

6 saat önce

KIRKLARELİ'nin Kofçaz ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında olan karacaları avlayan 9 kişiye 25 bin 158 TL para cezası uygulandı.

Kırklareli'de kaçak karaca avına 25 bin lira ceza, System.String[]

KIRKLARELİ'nin Kofçaz ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında olan karacaları avlayan 9 kişiye 25 bin 158 TL para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kofçaz ilçesine bağlı Kula köyünde avcılara ait minibüste arama yaptı. Ekipler, minibüste avlandıktan sonra parçalara ayrılmış 2 karaca ele geçirdi. Ruhsatsız ve takozsuz olduğu belirlenen 6 av tüfeğine ise el konuldu. Minibüsteki 9 avcı hakkında, 'koruma altında bulunan türü vurmak', 'takozsuz avlanmak', 'evraksız ve izinsiz avlanmak' suçlarından yasal işlem yapılırken, 25 bin 158 TL ceza kesildi.


Kırklareli, Kofçaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:32 Kaynak: DHA
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