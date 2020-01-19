Kırklareli'de kaçak kazı alanında inceleme yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli'de kaçak kazı alanında inceleme yapıldı

6 saat önce

Kırklareli'nin Üsküp beldesinde 5 farklı noktada kaçak kazı yapılmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Kırklareli'de kaçak kazı alanında inceleme yapıldı, System.String[]

Kırklareli'nin Üsküp beldesinde 5 farklı noktada kaçak kazı yapılmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Kırklareli Müze Müdürlüğü ekipleri ile Kırklareli Kent Konseyi Doğal ve Kültürel Varlıkları Çalışma Grubundan Mahmut Sürer ile Çevre Meclis Başkanı Göksal Çidem, kazının yapıldığı bölgede incelemede bulundu.

Çevre Meclisi Başkanı Çidem, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, kaçak kazılara ilişkin süreçleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Üsküp beldesinde kimliği belirsiz kişilerce yapılan kazıda kültürel varlık alanlarının tahrip edildiğini ifade eden Çidem, bölgede antik çağa ev sahipliği yapan bir bölge olduğunu belirtti.

Kültürel varlıkların korunması için güvenlik güçleri ve müze müdürlüğü ekipleriyle iş birliğinde çalıştıklarını aktaran Çidem, "Doğal ve kültürel varlıkların korunması, ortaya çıkarılması, tanıtılması ve tescil edilerek, gelecek nesillere taşınması için çalışıyoruz. Üsküp sınırlarında bulunan antik çağa ait olduğu düşünülen bir sahada kaçak kazı yapıldığı haberi üzerine ilgili kurumlara haber verilerek gerekli bilgilendirilmeleri yaptık. Bu doğrultuda müze müdürlüğü yetkilileri alanda ön incelemede bulundu." diye konuştu.

Olay

Kırklareli'nin, Üsküp Beldesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenlemiş, bölgede incelemede bulunan ekipler, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce 5 farklı noktada kaçak kazı yapıldığını belirlemişti.

Kırklareli, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:08 Kaynak: AA
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