Kırklareli'de Kaçak Kazıya Suçüstü

Kırklareli'nin Vize ilçesinde jandarma ekipleri 1. derece arkeolojik sit alanı içinde izinsiz kazı yapan şahsı suçüstü yakaladı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde jandarma ekipleri 1. derece arkeolojik sit alanı içinde izinsiz kazı yapan şahsı suçüstü yakaladı. Tarihi değeri olan sikke, yüzük, kolye, damga, küpe ve tarihi objeyle yakalanan şahıs gözaltına alındı.



Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Vize ilçesi Pazarlı köyünde dün saat 18.00 sıralarında devriye faaliyetleri sırasında 1. derece arkeolojik sit alanı içinde E.D. isimli kişinin kazı yaptığını gördü. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, E.D'yi kazı yapmak için kullandığı 1 adet dedektör, 2 adet tarama çubuğu ve 6 adet pille birlikte izinsiz çıkardığı 136 adet sikke, 8 adet yüzük, 3 adet kolye, 1 adet damga, 4 adet küpe ve 13 adet tarihi objeyle birlikte yakaladı. E.D. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

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