Kırklareli'de kadın girişimcilere ihracat eğitimi - Son Dakika

Kırklareli'de kadın girişimcilere ihracat eğitimi verildi.

Ticaret Borsasında kadın girişimcilere yönelik gerçekleştirilen eğitime, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel, Borsa Başkanı Turhan Altıntel, Ticaret İl Müdürü Osman Yeter Somer, KOSGEB Müdürü Mahmut Özkaya katıldı.

İhracat Genel Müdürlüğü Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı Ticaret Uzmanı Güzide Zeynep Pekpak, konuşmasında, Türkiye'de yüzde 40 kadın KOBİ işletmesinin bulunduğunu söyledi.

Kadın girişimcilerin yüzde 15'inin ihracat yaptığını ifade eden Pekpak, bu oranının çok düşük olduğunu belirtti.

Kadınların kazandıkları gelirin yüzde 90'ını aile bütçesi ile sağlık alanında kullandığını aktaran Pekpak, ülke, bölge ve girişimci ekonomisinin daha fazla canlanmasını sağlamak istediklerini kaydetti.

Kadın girişimcilerin ihracata yönelmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini anlatan Pekpak, "Fiziki bir network kurmak istiyoruz. Bunun için kadın girişimcilerimiz ihracat desteklerini daha anlatabilmek, desteklerden daha fazla yararlanmasını sağlayabilmek, rekabet avantajını sağlamalarını hedefliyoruz. Uluslararası rekabetçilerini ve e-ihracattan aldıkları payı arttırmak istiyoruz. Bu doğrultuda hareket ederek daha fazla girişimcilerimize ulaşmak amacındayız." diye konuştu.

Pekpak, daha sonra ihracat destekleri hakkında bilgiler verdi.