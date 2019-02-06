Kırklareli'de Kar Yağışı Başladı
49 dakika önce
BALKANLAR üzerinden gelen kar yağışı, Kırklareli'nin Bulgaristan sınırı ve yüksek kesimlerinde etkili oluyor.
BALKANLAR üzerinden gelen kar yağışı, Kırklareli
'nin Bulgaristan
sınırı ve yüksek kesimlerinde etkili oluyor.
Öğleden sonra başlayan kar yağışı, Kırklareli'nin Kofçaz
ve Demirköy
ilçeleri ile Bulgaristan'a açılan Dereköy
Sınır Kapısı Karayolu üzerinde etkisini gösteriyor. Kar kalınlığı Demirköy'de 5, Kofçaz ve Dereköy Sınır Kapısı karayolunda ise 3 santimetreye yükseldi. Bulgaristan Karayolu üzerinde önlem alan ekipler, kar temizleme çalışmalarına başladı. Karayolları ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gece yarısına kadar süreceğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:31 Kaynak: DHA
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