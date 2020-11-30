Kırklareli'de kar - Son Dakika

Kırklareli'de kar

30.11.2020 23:24

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışı, Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de etkisini göstermeye başladı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışı, Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Balkanlar'dan gelen soğuk ve kar yağışı, Türkiye'nin Bulgaristan'a ulaşımının sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkisini sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince yollarda herhangi bir aksaklığın meydana gelmemesi için çalışma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'de kar
Kırklareli'de kar
Kırklareli'de kar
Kırklareli'de kar
Kırklareli'de kar
Kırklareli'de kar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli, Dereköy, kar, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kırklareli'de kar - Son Dakika


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