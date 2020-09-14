Kırklareli'de karantina kurallarını ihlal eden kişi yurda alındı - Son Dakika

KIRKLARELİ Valiliği, koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen A.Ç.'nin, hakkında işlem yapılarak, yurda konulduğunu açıkladı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Covid-19 ile mücadelenin en üst seviyede devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde aldığımız tedbirler kapsamında Covid-19 testi pozitif olan A.Ç. isimli vatandaşımız karantinada olması gerekirken, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yaptığından dolayı il merkezimizdeki yurdumuzda karantinaya alınmıştır. Bundan sonraki süreçte, karantina ihlali yapan vatandaşlarımız hakkında cezai işlem uygulanarak, karantina sürelerini yurtlarda tamamlamaları sağlanacaktır" denildi.