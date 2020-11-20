Kırklareli'de karantinadan kaçan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'de karantinadan kaçan 3 kişi yakalandı
20.11.2020 11:05
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde karantinada olması gereken 3 kişi kimlik kontrolünde yakalandı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde karantinada olması gereken 3 kişi kimlik kontrolünde yakalandı. Şahıslara toplamda 9 bin 450 TL idari para cezası kesildi.
Babaeski İlçesine bağlı Karamesutlu Köyü TEM Gişeler Mevkiinde, jandarma ekiplerince icra edilen yol emniyet ve kontrol devriye faaliyetinde, yapılan kimlik kontrolünde S.A., N.A. ve S.A. isimli şahısların, temaslı olmalarından dolayı karantinada bulunması gerekirken, karantina kurallarına uymadıkları tespit edildi. Şahıslara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi kapsamında kişi başı 3 bin 150 TL'den olmak üzere toplamda 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı. - KIRKLARELİ
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