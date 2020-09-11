Kırklareli'de karantinayı ihlal edenler, yurtlara konulacak - Son Dakika

KIRKLARELİ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal edenlerin yurtlara konularak, oluşacak masrafların da kendilerinden tahsil edileceğini açıkladı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde Covid-19 ile mücadelenin üst seviyede devam ettiği belirtilerek, "İlimizde aldığımız tedbirler kapsamında; Covid-19 testi pozitif olan vatandaşlarımızın karantinada olması gerekirken, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapmaları halinde cezai işlem uygulanarak karantina sürelerini yurtlarda tamamlanması sağlanacaktır. Yurtlarda kalma süresince oluşan masraflar da ayrıca kendilerinden tahsil edilecektir" denildi.