Kırklareli'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
9 dakika önce
Kırklareli'de kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli
'de kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay Kırklareli'nin Lüleburgaz
İlçesine bağlı Davut Köyünde meydana geldi. Zehirlenme olayı ihbarları üzerine köye giden jandarma ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda M.M. ve R.M. isimli şahısların evinde bulunan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Zehirlenen şahıslar Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan şahısların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:43 Kaynak: İHA
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