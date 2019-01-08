Kırklareli'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
59 dakika önce
Kırklareli'de karla mücadele çalışmaları devam ederken, kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.
Kırklareli
'de karla mücadele çalışmaları devam ederken, kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.
Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan Demirköy
, Kofçaz
, Vize
, Pınarhisar
ve merkez ilçelere bağlı köy yollarında karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca buzlanmalara karşı da tuzlama çalışması yapılıyor.
Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, şu an için bölgede kapalı köy yolunun bulunmadığını, ekiplerin 24 saat görev başında olduklarını, kendisinin de köy yollarında yapılan çalışmaları yerinde incelediğini belirtti. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:00 Kaynak: İHA
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