Kırklareli'de kavga eden 3 kişiye 9 bin 450 lira 'sosyal mesafe' cezası - Son Dakika

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde kavga eden 3 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gereçesiyle 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.

Babaeski'nin Çengerli köyünde yaşayan Ş.B., E.B. ve H.B.'nin henüz bilinmeyen nedenle aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışma, araya giren köylüler tarafından sonlandırlırken, ihbar üzerine köye jandarma ekipleri geldi. Jandarma, 3 kişi hakkında 'kasten yaralama' suçundan işlem başlatırken, ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle her birine 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uyguladı.

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