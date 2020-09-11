Babaeski'nin Çengerli köyünde yaşayan Ş.B., E.B. ve H.B.'nin henüz bilinmeyen nedenle aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışma, araya giren köylüler tarafından sonlandırlırken, ihbar üzerine köye jandarma ekipleri geldi. Jandarma, 3 kişi hakkında 'kasten yaralama' suçundan işlem başlatırken, ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle her birine 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uyguladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 11:54 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'de kavga eden 3 kişiye 9 bin 450 lira 'sosyal mesafe' cezası - Son Dakika