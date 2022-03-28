Kırklareli'de kaybolan yaşlı adam kendisini bulan iz takip köpeğine sarıldı - Son Dakika
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Kırklareli'de kaybolan yaşlı adam kendisini bulan iz takip köpeğine sarıldı

28.03.2022 13:32
Kırklareli'de kaybolan yaşlı adam kendisini bulan iz takip köpeğine sarıldı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam, iz takip köpeği tarafından 16 saat sonra bulundu.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam, iz takip köpeği tarafından 16 saat sonra bulundu.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesinin Kaynarca beldesinde 90 yaşındaki M.O'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yaklaşık 16 saatlik çalışma sonucu "Tuş" isimli iz takip köpeği, yaşlı adamı beldeye 4 kilometre uzaklıkta arı kovanlarının arasında uyurken buldu.

Yaşlı adamın, yanına giden iz takip köpeğine sarılması dikkati çekti.

M.O. sağlık kontrolü için ardından Pınarhisar Devlet Hastanesine götürüldü.

Kırklareli'de kaybolan yaşlı adam kendisini bulan iz takip köpeğine sarıldı
Kırklareli'de kaybolan yaşlı adam kendisini bulan iz takip köpeğine sarıldı
Kırklareli'de kaybolan yaşlı adam kendisini bulan iz takip köpeğine sarıldı

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Kırklareli, Alzheimer, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'de kaybolan yaşlı adam kendisini bulan iz takip köpeğine sarıldı - Son Dakika


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