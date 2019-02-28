Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Kedi ve Köpekleri Yakanlar Yakalandı

Kırklareli'de Kedi ve Köpekleri Yakanlar Yakalandı

1 saat önce

KIRKLARELİ Valisi Osman Bilgin, valiliğin Twitter hesabından, İnece Beldesi'ndeki çöplükte 1 kedi ile 5'i yavru 7 köpeği boğazlarını keserek öldürdükten sonra yakan ateşe veren şüphelilerin yakalandığını duyurdu.

Kırklareli'de Kedi ve Köpekleri Yakanlar Yakalandı, System.String[]
KIRKLARELİ Valisi Osman Bilgin, valiliğin Twitter hesabından, İnece Beldesi'ndeki çöplükte 1 kedi ile 5'i yavru 7 köpeği boğazlarını keserek öldürdükten sonra yakan ateşe veren şüphelilerin yakalandığını duyurdu.

Sokak hayvanlarını beslemek üzere İnece Beldesi'ndeki çöplük alana giden Soner Bilgin ve Dilek Tunador, 1 kedi ve 5'i yavru 7 köpeği boğazları kesilerek öldürüldükten sonra yakılmış halde buldu. İkili durumu jandarmaya bildirdi. Kedi ve köpekler, jandarmanın yaptığı incelemenin ardından belediye ekipleri tarafından gömüldü. Hayvanseverlerin şikayeti üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken Kırklareli Valisi Osman Bilgin, valiliğin Twitter hesabından, kedi ve köpekleri öldürenlerin yakalandığını bildirdi. Vali Bilgin, yaptığı paylaşımda, "İnece beldemizde yaşanan müessif olayla ilgili olarak jandarma ekiplerimiz ve ilgili tüm birimlerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, bu vahşeti yapan kişiler yakalanmış olup, haklarında ilgili mevzuata göre işlemler başlatılmıştır" dedi. Olayla ilgili detayların kamuoyuyla daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

- Kırklareli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:30 Kaynak: DHA

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