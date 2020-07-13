Kırklareli'de kendiliğinden yetişen 120 bin kök kenevir imha edildi - Son Dakika

Kırklareli'de kendiliğinden yetişen 120 bin kök kenevir imha edildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayçiçeği tarlasında kendiliğinden yetişen 120 bin kök kenevir bitkisi imha edilirken, Pınarhisar ilçesinde de bir şahsın ektiği iddia edilen 15 kök kenevir bulundu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayçiçeği tarlasında kendiliğinden yetişen 120 bin kök kenevir bitkisi imha edilirken, Pınarhisar ilçesinde de bir şahsın ektiği iddia edilen 15 kök kenevir bulundu.

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı


Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lüleburgaz Ertuğrul köyü Bayıraltı mevkiinde ayçiçeği tarlasında arama yapıldı. G.Y. isimli şahsa ait ayçiçeği ekili tarlada yapılan aramada 120 bin kök kenevir bitkisi olduğu tespit edildi. Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, kenevir bitkilerinin 'kendiliğinden yetişmiş, sulama ve bakımı yapılmamış ve 20-200 santimetre boylarında' olduğu belirlendi. Ele geçirilen kenevir bitkilerinden numune alınarak, kalanı yerinde yakılmak suretiyle imha edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda soruşturma başlatılarak, şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Pınarhisar ilçesi Tozaklı köyü köprüsüne yakın bölgede de kenevir bitkisi ekili olduğu bildirilmesi üzerine jandarma ekiplerince bölgede araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada, Tozaklı köprüsüne 250 metre mesafede bulunan köy muhtarlığına ait boş arsada yabani otlar ve sazlıklar arasına 15 kök kenevirin ekildiği, kenevirlerin bulunduğu alana 80 metre mesafede barakası bulunan S.A. isimli şahıs tarafından ekilmiş olduğu tespit edildi. Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde kenevir bitkilerinin ekilip bakımlarının yapıldığı belirlendi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda soruşturma başlatılarak, S.A. isimli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Pınarhisar, Lüleburgaz, Kırklareli, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:13 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'de kendiliğinden yetişen 120 bin kök kenevir imha edildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 15:03 Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada 14:39 Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek 14:04 Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış 13:55 Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar 13:27 Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı 13:25 Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
15:25
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
15:23
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
15:18
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
15:18
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
15:07
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
15:03
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
14:46
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
14:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 17:29:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'de kendiliğinden yetişen 120 bin kök kenevir imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]