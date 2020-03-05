Kırklareli'de kimyasal varil olayında 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'de kimyasal varil olayında 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'de kimyasal varil olayında 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Kırklareli'de 65 adet kimyasal varil bulunması üzerine jandarma ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Kırklareli'de kimyasal varil olayında 2 kişi yakalandı, System.String[]

Kırklareli'de 65 adet kimyasal varil bulunması üzerine jandarma ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerince titizlikle yapılan çalışmada kimyasal varil paniğine ilişkin 2 kişi yakalandı.


Kırklareli'nin Kapaklı Köyü Taş Ocakları mevkiine bir kısmı yakılmış halde, içinde kalıntı halinde kimyasal atık bulunan 65 adet varil ile ilgili ihbarı değerlendiren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordineli olarak jandarma tarafından detaylı bir araştırma başlatıldı. Olay yeri incelemesi sonucu ele geçen deliller ve variller üzerindeki etiket bilgilerinden yola çıkan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan araştırma ile varillerin hangi firmaya ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine firma yetkilileri ile yapılan görüşme sonucunda varillerin başka bir firmaya satıldığı öğrenildi.


Jandarma anında tespit etti


Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine, içinde kimyasal atık olan varillerin, satın alan firma tarafından Edirne'de faaliyet gösteren bir işletmeye imha edilmek amacıyla bir kamyon ile gönderildiği, ancak imhanın gerçekleşeceği işletmeye atıkların teslim edilmediği tespit edildi. Varilleri taşıyan kamyonun hareketlerini incelemeye alan jandarma ekipleri, kamyonun hareketliliğini Kamu Entegre Analiz Programı ile inceleyerek, kamyonun olayın meydana geldiği gün ve saatte atıkların olduğu bölgede olduğunu tespit etti.


Şahıslara 700 bin firmalara 2 milyon TL ceza


Bunun üzerine, jandarma kamyon sürücüsü olduğunu belirlediği Ü.D. ve S.D. isimli iki şahsı takibe alarak, yapılan takip sonucunda iki şahıs yakalanarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Çevre kirliliği konusunda duyarlılık ve hassasiyetini bir kez daha gösteren Jandarmanın yaptığı titiz ve ısrarlı takibi sonucu, adı geçen şahıslar haklarında adli soruşturma başlatıldı. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce, çevre mevzuatı çerçevesinde ilgili firmalar ve şahıslar hakkında gerekli inceleme de başlatılarak inceleme sonucunda gerekli idari yaptırımların uygulanacağı öğrenildi. Çevreye verilen zararın derecesine göre şahıslara 700 bin, firmalara ise 2 milyon liraya kadar idari yaptırım uygulanabildiği de ifade edildi.


Jandarma tarafından, varillerin imha edilmek üzere kontrollü olarak bölgeden kaldırılması ve variller ile atıkların temizlenmesi sağlandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından varillerden alınan atık madde numunelerinin analiz çalışmalarına devam ediliyor. - KIRKLARELİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:42 Kaynak: İHA
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