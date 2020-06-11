Kırklareli'de 'kırmızı liste'de yer alan geyik böceği bulundu - Son Dakika

Kırklareli'de 'kırmızı liste'de yer alan geyik böceği bulundu

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesi Kaynarca beldesinde, alabalık tesisi işleten Hamit Yen, nesli tükenen ve kırmızı listede bulunan geyik böceği buldu.

Kırklareli'de 'kırmızı liste'de yer alan geyik böceği bulundu, System.String[]

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesi Kaynarca beldesinde, alabalık tesisi işleten Hamit Yen, nesli tükenen ve kırmızı listede bulunan geyik böceği buldu. Koruma altında bulunan geyik böceği, yetkililere teslim edilerek yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Türkiye'de nesli tükenen türler arasında kırmızı listede bulunan 'Lucanus cervus' olarak bilinen geyik böceği, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Kaynarca beldesindeki bir alabalık tesisi yakınlarında bulundu. Koruma altında olan böceği bulan işletme sahibi Hamit Yen, böceğin ilk başta gergedan böceği olduğunu zannedip internette araştırma yaptı. Yen, araştımasının sonunda böceğin Türkiye'de türü koruma altında olan geyik böceği olduğunu öğrendi. Yen, sonrasında böceğin koruma altına alınması için Pınarhisar Orman İşletme Şefi Gülşah Sezgin'e teslim etti. Sezgin, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile irtibata geçtikten sonra geyik böceği doğal ortamına  bırakıldı.

İNTERNETTE ARAŞTIRDI, GEYİK BÖCEĞİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Daha önce bölgede böyle bir böcek görmedikleri için çok şaşırdıklarını kaydeden Hamit Yen, "Burada çalışan personelim değişik bir böcek olduğunu söyledi. Ben kendim de geldim gördüm ve ilk etapta gergedan böceği olduğunu zannettim. Uçurmaya çalıştık, uçmadı. Sonra internetten inceledik. Gergedan böceği değil de geyik böceği olduğu ve Türkiye'de koruma altında olduğunu gördük. Amanoslar'da yaşayan ve oranın habitatına ait bir hayvan olduğunu öğrendik. Sadece ben değil kimse böyle bir böcek görmemiş daha önce. Zannediyorsam Trakya'da ilk kez bu böcek görüldü" dedi.

'TANESİ 100- 150 BİN DOLARA SATILIYORMUŞ'

Söz konusu türün özellikle koleksiyoncular tarafından yüksek meblağlara alındığını da yaptığı araştırmalarda gördüğünü belirten Yen, "Bunun yurt dışında özellikle Japonya'da para karşılığı satıldığını da gördüm internette. Tanesi 100-150 bin dolara satılıyormuş. Özellikle koleksiyonerler yoğun ilgi gösteriyormuş. Ama bizim felsefemize ters geldiği için bunu satmaktansa bu değerin ülkemizde kalması için ilgililere teslim etmeye karar verdik" diye konuştu.

GEYİK BÖCEĞİ

Türkiye'nin bilinen en büyük karasal böceğidir. Geyik boynuzu şeklindeki ağız parçaları ve çiftleşme yarışındaki güreş stilleri ile ünlü bu böcekler, birçok animasyona ve çizgi filme konu olmuş karizmatik ve sembolik kahramanlardır. Ancak Avrupa'da son yıllarda ve ülkemizde de son 40 yıldaki nüfus dağılımındaki hızlı düşüş ile bilinmektedir. Yaşam alanı kaybı, habitat parçalanması ve ölü ağaçların habitattan uzaklaştırılması gibi birçok sebep bu duruma katkıda bulunmaktadır. Birçok Avrupa ülkesinde de geyik böcekleri bir statüyle korunmaktadır. Geyik böceği ayrıca, hayvan türlerinin dünyadaki en kapsamlı Küresel Koruma Durumu Envanteri olan IUCN'nin kırmızı listesinde yakın tehlike kategorisinde gösterilmektedir.


Pınarhisar, Kırklareli, Kaynarca, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 09:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırklareli'de 'kırmızı liste'de yer alan geyik böceği bulundu - Son Dakika

Son Dakika

Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı "Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu         
15:56
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti         
15:44
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti         
15:31
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek         
15:30
Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı         
15:11
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık         
15:04
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir         
14:58
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı         
14:44
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak         
14:41
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor         
14:35
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı         
14:31
Kylie'nin fenomen dostu, derin yırtmaçlı elbisesiyle doğum gününde göz kamaştırdı Kylie'nin fenomen dostu, derin yırtmaçlı elbisesiyle doğum gününde göz kamaştırdı         
14:27
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı         
14:26
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu         
14:18
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti         
14:15
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor         
13:56
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak         
13:52
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı         
13:44
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti         
13:32
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı         
13:22
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda! Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!         
13:15
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı         
12:54
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu         
12:52
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı         
12:35
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım         
12:30
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi         
12:30
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi         
12:21
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi         
12:18
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı         
12:15
İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız yakayı ele verdi İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız yakayı ele verdi         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 16:04:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'de 'kırmızı liste'de yer alan geyik böceği bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]