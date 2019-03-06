Kırklareli'de Kız Öğrenci Yurdunda Korkutan Yangın
32 dakika önce
Kırklareli'de kız öğrenci yurdunda yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Kırklareli
'de kız öğrenci yurdunda yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Yangın Kırklareli Üniversitesi Kayalı
Kampüsündeki Hundi Hatun Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yurdun kazan dairesi bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarlar üzerine yurda çok sayıda itfaiye aracı ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yurda giden İtfaiye
ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Çıkan yangın söndürülürken 112 Acil Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:03 Kaynak: İHA
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