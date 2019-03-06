Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Kız Öğrenci Yurdunda Korkutan Yangın

Kırklareli'de Kız Öğrenci Yurdunda Korkutan Yangın

32 dakika önce

Kırklareli'de kız öğrenci yurdunda yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Kırklareli'de Kız Öğrenci Yurdunda Korkutan Yangın, System.String[]
Kırklareli'de kız öğrenci yurdunda yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Yangın Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsündeki Hundi Hatun Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yurdun kazan dairesi bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarlar üzerine yurda çok sayıda itfaiye aracı ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yurda giden İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Çıkan yangın söndürülürken 112 Acil Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:03 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kırklareli, 3. Sayfa
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