KIRKLARELİ'DE 'KÖKÜNÜ KURUTMA' OPERASYONUNDA 44 UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

KIRKLARELİ'DE 'KÖKÜNÜ KURUTMA' OPERASYONUNDA 44 UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

14.10.2022 10:43

KIRKLARELİ'de emniyetin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonunda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 44 şüpheli gözaltına alındı.

KIRKLARELİ'de emniyetin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonunda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 44 şüpheli gözaltına alındı. Kırklareli Valisi Birol Ekici Tüm inlerine gireceğiz ve tamamını kurutuncaya kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz dedi.

Kırklareli Valiliği koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Kökünü Kurutma' operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında il merkezi, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde 51 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilebilmesi amacıyla 67 ekip, 340 personel, 1 İHA ve 3 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile 51 adrese yönelik sabah 07.30'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 51 şüpheliden 44'ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 771 gram esrar, 43,45 gram metamfetamin, 16 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 4 uyuşturucu madde kullanmak için özel imal edilen aparat, 1 tabanca, tabancaya ait 40 mermi, 1 av tüfeği, 7 av tüfeği fişeği, 1 hassas terazi, 3 alüminyum folyo ve 1 çift eldiven ile 96 adet sahte 50 TL ele geçirildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile birlikte operasyonla ilgili açıklama yaptı. Ekici, ele geçirilen 771 gram esrarla birlikte Kırklareli tarihinde toplam 101 kilogram esrar yakalama oranına ulaştıklarını ve bunun kentin cumhuriyet tarihinde yakalanan en yüksek rakam olduğunu söyledi. Ekici, Bugün yakaladığımızla birlikte aslında ilimizde Cumhuriyet tarihin en yüksek rakamına; 101 kilogram esrara ulaşmış bulunmaktayız. Bu operasyonlarımız devam edecek. Çocuklarımızın zehirlenmesine ve aile yapımızın bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. İlimizde bu konuda halkımızın desteği arkamızdadır dedi.

'TÜM İNLERİNE GİRECEĞİZ, TAMAMINI KURUTACAĞIZ'

Şüphelilerin halkın yaptığı ihbarlar ve iş birliğiyle yakalandığını belirten Vali Ekici, Uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz devam edecek ve bugün yürüttüğümüz operasyonun adı 'Kökünü Kurutma' operasyonudur. Tüm inlerine gireceğiz ve tamamını kurutuncaya kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu konuda anneler yanımızda, kardeşler yanımızda ve uyuşturucudan kurtulmak isteyen, 'bıktım ben bu işten' diyen kişiler yanımızda. Bunların desteklerinin devamını bekliyorum. Kendilerine, bu konuda bize ihbarda bulunanlara teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bir aplikasyon da var, bunu indirdiğimiz zaman, isminiz görünmeden ihbarlar alıyoruz. Bu ihbarlar neticesinde mücadelemiz güçlenerek devam etmektedir diye konuştu. Vali Ekici, 2 saatte 43 kişinin ele geçirildiğini belirterek, 2 saate 43 kişiyi ele geçirmiştik, az önce bir kişiyi daha yakaladık. Yani sabah 07.30'dan beri operasyonumuz devam ediyor. 51 şüpheli şahsa yönelik olarak yürütülüyor. 44'ü şu anda elimizde, kalan 7 kişiyi de takip etmeye devam ediyoruz. Uyuşturucu ticareti yapanlara asla izin vermeyeceğiz, hepsini yakalayacağız ifadelerini kullandı. (DHA)

YORUMLAR
500
Kırklareli haberi... Kırklareli'de 'Kökünü kurutma' operasyonunda gözaltı sayısı 46'ya yükseldi Kırklareli haberi... Kırklareli'de 'Kökünü kurutma' operasyonunda gözaltı sayısı 46'ya yükseldi Kırklareli haber: Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 46'ya yükseldi Kırklareli haber: Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 46'ya yükseldi
Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ'DE 'KÖKÜNÜ KURUTMA' OPERASYONUNDA 44 UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:08 Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doktoru açıkladı: Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp
18:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i yine bekletti! Rus lider elindeki notları hırsla masaya bıraktı
17:37 Muharrem İnce'den Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesi hakkında sert yorum: Bu olsa olsa doktorların işi olur
17:21 Türkiye, ülke puan sıralamasında 14. basamağa yükseldi! İşte en çok puan kazandıran takımlar...
17:19 Oyuncu Demet Özdemir'den cesur sahne! Eleştiren herkes aynı yorumda bulunuyor
17:01 Van'dan Bilecik'e çalışmaya gelen inşaat işçisi 5 kardeşin kavgası cinayet ile bitti
16:51 Şanlıurfa'da düzenlenen LGBT karşıtı yürüyüşte ortalık karıştı! Gerginlik, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
14:35 Kız kardeşi de onun yolundan gidiyor! İşte Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik'in son hali...
12:34 Kütahya'da bisikletli bir çocuk ölümden son anda kurtuldu! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 18:39:50. #1.13#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ'DE 'KÖKÜNÜ KURUTMA' OPERASYONUNDA 44 UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement