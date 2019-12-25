Kırklareli'de kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'de kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı - Son Dakika

Kırklareli'de kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir iş yerine girerek durabildi.

Kırklareli'de kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir iş yerine girerek durabildi.


Olay, saat 15.00 sıralarında Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde meydana geldi. E.Ç. idaresindeki 39 LL 068 otomobiliyle Lüleburgaz Terminali istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırımdaki taş bariyere, ardından yol kenarında park halindeki iki araca çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bir iş yerine çarparak durabildi. Kaza sonucu iş yerinin ön cephesi ile otomobil kullanılamaz hale geldi.


Kazayı gören vatandaşlardan Fatih Midi (38), sürücünün dikkatsizlik sonucu kaza yaptığını söyledi. Kazayı duyduklarında bir kamyonun çarptığını zannettiklerini kaydeden Midi, "Sürücü önce kaldırımdaki taşlara çarptı. Toparlayamayınca da yol kenarındaki araçlara, sonra da dükkana girdi. Biz büyük bir kamyon olarak düşündük. Ama kadın arkadaş çarpmış" diye konuştu. - KIRKLARELİ

Yılmaz Mahallesi, Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:45 Kaynak: İHA
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