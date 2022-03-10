Kırklareli'de korkunç kaza: Trenle işçi servisi çarpıştı, 27 yaralı - Son Dakika

Kırklareli'de korkunç kaza: Trenle işçi servisi çarpıştı, 27 yaralı

KIRKLARELİ Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük trenini hemzemin geçitte işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen azada 27 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde hemzemin geçitte işçi servisi ile tren çarpıştı. Çarpışma sonucu servis yan devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce ilk müdahalenin ardından 27 yaralı Alpullu ve Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.