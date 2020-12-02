Kırklareli'de korona ihlallerine 61 bin 650 TL ceza - Son Dakika

Kırklareli'de korona ihlallerine 61 bin 650 TL ceza
02.12.2020 10:39
Kırklareli'de koronavirüs salgını kapsamında jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde tedbirlere uymayan 20 kişi ve işletmelere toplamda 61 bin 650 TL idari para cezası kesildi.
Kırklareli'de koronavirüs salgını kapsamında jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde tedbirlere uymayan 20 kişi ve işletmelere toplamda 61 bin 650 TL idari para cezası kesildi.
Jandarma ekipleri koronavirüs ile mücadele kapsamında denetimleri elden bırakmıyor. Kırklareli il genelinde yapılan denetimlerde maskesiz gezen, karantina kurallarına uymayan, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 kişi ile tedbirlere uymayan iki işletmeye toplamda 61 bin 650 TL idari para cezası kesildi. - KIRKLARELİ
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