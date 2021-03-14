Kırklareli'nde korona sessizliği - Son Dakika

Kırklareli'nde korona sessizliği

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda riayet ediliyor.

Kırklareli'nde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 13 Mart 2021 tarihinde saat 21.00'de başlamıştı. Kırklareli'nde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu gözlendi. Kentin en işlek caddelerinden olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri tarafından kısıtlama kapsamında olan ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması yarın 05.00'te sona erecek.