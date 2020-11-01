Kırklareli'de korona virüse karşı yeni tedbirler alındı - Son Dakika

Kırklareli'de korona virüse karşı yeni tedbirler alındı

01.11.2020 15:18
Kırklareli'de korona virüse karşı yeni tedbirler alındı, System.String[]

Kırklareli'de korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler alındı.

Kırklareli'de korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler alındı. Alınan tedbirler, kamu ve özel sektör çalışanlarını, velileri, 65 yaş üstü vatandaşları, şehir dışına seyahat etmek durumunda olanları yakından ilgilendiriyor.

Alınan tedbirlere göre Lüleburgaz, Babaeski, Kırklareli Merkez ilçe, Vize ilçeleri girişlerinde T.C. kimlik numarası üzerinden risk sorgusu yapılarak geçişlere müsaade edilecek. Velilerin okul önlerinde kalabalık oluşturması yasaklanırken, 65 yaş üstü vatandaşların kahvehane, kafe gibi işletmelere girişlerine müsaade edilmeyecek.

Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun korona virüsün ilde yayılma hızının azalmaması üzerine aldığı kararlar şöyle:

"1. İlimizde yeni saptanan korona virüs vakalarından çoğunun il dışı kaynaklı olduğu tespit edilmesi üzerine ilimize sınırlar olan illerden giriş noktaları olan E80 karayolu üzerinde bulunan Lüleburgaz Gişeleri ile Babaeski Gişelerinde, D100 karayolu üzerindeki Lüleburgaz ve Babaeski ilçeleri girişlerinde, D555 yolu üzerindeki Kırklareli merkez ilçe girişinde, D020 karayolu üzerinde Vize ilçesi girişinde, D020 karayolu üzerindeki ilimiz Merkez ilçe girişinde vatandaşlarımıza T.C. kimlik numarası üzerinden risk sorgulaması yapılarak, risksiz olanların girişlerine müsaade edilmesine, risk saptanan (temaslı veya vaka) kişilerin ise idari para cezası uygulanarak KYK yurduna alınarak izolasyon süreleri bitene kadar izole edilmesine,

2. Tüm kamu personelinin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edilmesine,

3. Dönüşümlü mesai uygulamasına geçen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin beşer günlük çalışma modeli ile dönüşümlü çalıştırılmasına, evinde esnek mesai uygulaması yapan personelin mazeretsiz ve amirinin haberi olmadan acil haller dışında il dışına çıkmamasına, dönüşümlü mesaide evinde esnek mesai uygulaması yapan personelin teması en aza indirmek amacıyla görevde olan çalışma arkadaşları ile temas etmemesi yönünde gerekli özeni göstermesine, kararlara aykırı hareket eden personel hakkında idari işlem tesis edilmesine,

4. Başta Valiliğimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu sorgulaması yapılırken kişilerin T.C. kimlik numaralarını da ibraz etmelerinin sağlanmasına,

5. Market ve süpermarketlerde, çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmasına, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem tesis edilmesine,

6. İlimizde 65 yaş üstü vatandaşlarımızı salgının etkilerinden korumak amacıyla özellikle kahvehaneler, çay bahçeler ve kafeler gibi maske çıkartılarak uzun süre sohbet edilen mekanlara, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ikinci bir emre kadar girişlerine müsaade edilmemesine,

7. Vatandaşın uzun süreli oturarak hizmet aldığı 30 ve üzeri sandalyesi ve içki ruhsatı bulunan restoran, lokanta gibi yemek servisi veren işletmelerde HES kodu uygulamasının zorunlu tutulmasına,

8. 5 ve üzeri personel çalıştıran işletmelere, günlük olarak tüm çalışanlarına HES kodu sorgulaması yapmalarının zorunlu tutulmasına,

9. Okul önlerinde velilerin toplanmasının engellenmesi yönünde görev alanına göre kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılarak, korona virüs yayılımının engellenmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınmasına, alınan kurallara uymayan vatandaşlar hakkında idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden fiiller içinse adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasına; oy birliği ile karar verildi." - KIRKLARELİ

Kırklareli'de korona virüse karşı yeni tedbirler alındı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırklareli'de korona virüse karşı yeni tedbirler alındı - Son Dakika


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