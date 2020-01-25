Kırklareli'de koruma altındaki karacaları avlayanlara 25 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'de koruma altındaki karacaları avlayanlara 25 bin lira ceza - Son Dakika

Kırklareli'de koruma altındaki karacaları avlayanlara 25 bin lira ceza

6 saat önce

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında olan karacaları avlayan 9 kişiye 25 bin 158 lira cezası verildi.

Kırklareli'de koruma altındaki karacaları avlayanlara 25 bin lira ceza, System.String[]

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında olan karacaları avlayan 9 kişiye 25 bin 158 lira cezası verildi.

Bir ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kula köyünde avcılara ait minibüste arama yaptı.


Ekipler, minibüste parçalara ayrılmış 2 karaca ele geçirdi.

Minibüsteki 9 avcı hakkında "koruma altında bulunan türü vurmak", "takozsuz avlanmak", "evraksız ve izinsiz avlanmak" suçlarından yasal işlem yapıldı ve ruhsatsız 6 tüfeğe el konuldu.

Şüphelilere 25 bin 158 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırklareli, Kofçaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:52 Kaynak: AA
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