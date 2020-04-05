Kırklareli'de kovid testi pozitif çıkan 71 hastanın takibi sürüyor - Son Dakika

Kırklareli'de KOVİD19 testi pozitif çıkan toplamda 71 hastanın takibinin sürdüğü belirtildi.



Çin'de ortaya çıktıktan sonra hızla dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından ülke genelinde üst düzeyde önlemler alınıyor. Salgının tüm ülkeye yayılmasıyla Kırklareli'de en son 71 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Valilikçe yapılan açıklamada salgın kapsamında herhangi bir vefatın yaşanmadığı ve testi pozitif çıkan toplamda 71 hastanın takibinin sürdüğü belirtildi. - KIRKLARELİ