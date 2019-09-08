Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de kuru fasulye hasadı
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Kırklareli'de kuru fasulye hasadı

43 dakika önce

'Fakirin eti' olarak nitelendirilen ve hemen hemen her evin tenceresinde kaynayan kuru fasulye Kırklareli'de zahmetli bir yolculuğun ardından sofraya geliyor.

Kırklareli'de kuru fasulye hasadı, System.String[]

'Fakirin eti' olarak nitelendirilen ve hemen hemen her evin tenceresinde kaynayan kuru fasulye Kırklareli'de zahmetli bir yolculuğun ardından sofraya geliyor.


Kırklareli'nin Armutveren köylülerinin titizlikle hasat ettiği fasulyeler, traktör römorklarına yüklendikten sonra kabuklarından ayrılmak üzere harman yerleri veya evlerin bahçelerine getiriliyor.


İlkel yöntemlerle kabuklarından ayrılan fasulyeler çuvallara konulduktan sonra kurutma işlemi için yere serilen kilim, halı ve naylonların üzerine serilerek 3 gün boyunca güneşin altında kurutuluyor.


Kurutulan fasulyelerin bir kısmı satış için poşetlere konuluyor, bir bölümü de üreticilerin kışlık besin ihtiyacını karşılamak için ayrılıyor.


Hasat işlemleri tamamlanan kuru fasulye, Kırklareli'de odun ateşinin üzerindeki çömlekte pişirilerek tüketiliyor. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:34 Kaynak: İHA
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