Kırklareli'de metruk binada yangın - Son Dakika

Kırklareli'de metruk binada yangın

Kırklareli'de metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'de metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Kırklareli'nin Akalar Mahallesi Onur Sokak'ta bulunan metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binadan dumanların yükselmesi üzerine mahalleli polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın etrafa sıçramandan söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KIRKLARELİ

Son Dakika

28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı

Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti!: Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler

ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu

PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin başkenti Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı

Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor?

Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı

Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek

ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı